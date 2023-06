Longtemps éclipsé par la question de l’emploi, le sujet du travail s’est imposé dans le débat public à l’occasion notamment de la crise sanitaire. De nouvelles aspirations des salariés sont apparues, relatives à l’organisation et aux conditions de travail, à la conciliation des temps, mais aussi au sens du travail. C’est à cette problématique que s’intéresse le "Projet Sens" depuis un an. Avec pour objectif de "décrypter la demande croissante de sens au travail et y apporter des réponses en entreprises". Le collectif publie le 22 juin 2023 un rapport intitulé "Du sens à l’ouvrage".