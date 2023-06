Le département de la Mayenne, qui fait partie des 18 territoires qui expérimentent l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, a lancé le dispositif le 17 avril 2023. La collectivité a choisi d’organiser l’accompagnement des allocataires en fonction de leur profil : les plus éloignés de l’emploi devront réaliser six heures par mois d’accompagnement rénové, tandis que les bénéficiaires en catégorie "emploi" auront 15 heures d'activités par semaine au minimum. Les allocataires qui se situent entre les deux auront six heures minimum à réaliser par semaine.