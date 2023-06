À l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, mardi 20 juin 2023, Adecco a annoncé que le groupe accompagnerait vers l’emploi 50 000 réfugiés dans le monde d’ici à 2025, tandis que 15 000 l’ont été en Europe en 2022. En France, Proman s’est fixé l’objectif de 1 800 bénéficiaires dans les 12 mois à venir pour son programme d’insertion mené avec Ovale citoyen et InKlusion. Envergure (Actual group) a pris en charge 600 réfugiés en 2022 dans ses différents dispositifs et va déployer pour l’État le guichet d’accès aux droits Agir dans les Côtes-d’Armor et les Bouches-du-Rhône.