"Certaines actions de la politique du ministre vont dans le sens d’améliorer le quotidien des enfants", se satisfait Olivier Toutain, dans une interview à AEF info le 22 juin. Le président de la Peep depuis 2021 a été réélu pour deux ans lors du congrès de la fédération de parents d’élèves, qui s’est tenu les 17 et 18 juin 2023. Olivier Toutain met en avant notamment la lutte contre le harcèlement et la volonté de Pap Ndiaye de "déplacer un enfant, même contre l’avis de la famille, s’il présente un danger pour les autres voire pour lui-même". Il souhaite en revanche "aller plus loin" concernant l’inclusion, notamment quant à la formation des personnels. Concernant le pacte enseignant, le président de la Peep juge positif "tout ce qui peut contribuer à mettre un professeur devant des élèves". Il s’exprime également sur le bac, Parcoursup, le lycée professionnel et le SNU.