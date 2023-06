Alléger la pression qui pèse sur les managers de proximité et qu’incarnent les tableaux de bord et les objectifs individuels : c’est ce qu’ont fait Logivia et l’Apec, invitées à témoigner le 20 juin 2023 lors d’une soirée organisée à Dijon par le Medef 21 et la CFE-CGC. Car les managers ont besoin "de temps et d’espace pour aller chercher des ressources et se développer", relève Marlène Rollet, responsable des centres de l’Apec à Dijon et à Besançon. Voici les échos de cet échange nourri par le retour d’expérience de quatre organisations : l’Apec, Logivia, Canovia et Embag.