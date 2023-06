L’enseigne chinoise Shein, "symbole de l’ultra fast fashion, qui pousse à produire toujours plus et plus vite, et de ses ravages environnementaux, climatiques et sociaux", est en pleine croissance, alors que les enseignes de prêt-à-porter françaises font face à des difficultés économiques sans précédent, pointent Les Amis de la Terre France. L’ONG, qui a publié le 22 juin un décryptage sur les dérives de l’ultra fast fashion, appelle à réguler ce secteur, en vue des discussions sur l’éco-score vestimentaire prévu pour 2024.