Les députés ont amendé en commission, entre mercredi 21 et jeudi 22 juin 2023, plusieurs dispositions relatives à l’enquête intégrées dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice. Ils ont ainsi clarifié la liste des personnes exerçant une fonction protégée exclues de la possibilité d’activer à distance les téléphones et appareils connectés. Lorsqu’une personne placée en garde en vue se dira victime de violences policières ou aura causé des violences sur une PDAP, elle sera par ailleurs exclue du dispositif visant à recourir à la téléconsultation.