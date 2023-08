Saclay : Yves Laszlo, directeur de la fondation mathématiques J. Hadamard, plaide pour l'émergence d'un sénat académique « dès l'automne »

« Le CAC (Conseil académique consultatif) (1) a été mis en place, de haute lutte, afin de permettre l'émergence rapide d'un sénat académique [dans le cadre de la future Université Paris-Saclay] (…). Mais la très longue phase de mise en place du sénat à partir du CAC, instance provisoire il faut le rappeler, ne me paraît plus pouvoir durer. Aussi, le CAC devrait (…) au plus vite évoluer vers un sénat », écrit Yves Laszlo, directeur de la fondation mathématiques Jacques-Hadamard, porteuse du département de mathématiques de la FCS Campus Paris-Saclay, dans sa lettre de démission aux membres du CAC, vendredi 8 juin 2012. Il estime en effet que « dans la phase de construction de l'Université Paris-Saclay, la présence dans le CAC préfigurant le sénat, de scientifiques exerçant des responsabilités institutionnelles auprès d'établissements ou de la FCS (fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay) était inévitable pour des raisons pragmatiques ». Mais à ses yeux, cette phase de mise en place doit s'achever. Il tire ainsi deux conclusions : d'une part, « sur le plan des instances, le sénat doit voir le jour très rapidement, au début de l'automne idéalement » ; et d'autre part, « sur un plan personnel », il annonce sa démission du CAC en tant que directeur de la FMJH (fondation mathématiques Jacques-Hadamard), pour « s'appliquer le principe de séparation » des pouvoirs pour lequel il milite.