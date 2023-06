La possibilité qu’ont les établissements publics et privés d’enseignement primaire et secondaire d’organiser le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire (le code), est élargie à sa préparation, selon la loi visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire publiée au JO ce 22 juin. En outre, la procédure pour permettre aux lycéens remplissant les conditions requises de passer cette épreuve théorique, "en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et Erea", est simplifiée. Ces EPLE pourront aussi, avec l’accord de la collectivité territoriale (via une convention), autoriser l’utilisation de leurs locaux, pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage du code.