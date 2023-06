Le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 revoit les règles en vigueur en matière de prévention des risques d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Il vise notamment à clarifier les dispositions relatives à la contrainte de dose, à l’utilisation du dosimètre opérationnel, aux vérifications périodiques sur les moyens de transport ou sur les instruments de mesure. De plus, il revoit les modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle. Par ailleurs, il prévoit le renforcement des compétences des professionnels de santé au travail chargés du suivi individuel renforcé des travailleurs exposés, et adapte la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d’exposition aux rayonnements ionisants.