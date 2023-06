Réalisé par l’IGN et le Cerema et mis en ligne le 10 mai, le portail cartographique des énergies renouvelables doit aider les communes à définir, dans les six mois, les zones d’accélération créées par la loi, rappelle le ministère de la Transition énergétique vendredi 16 juin 2023 lors d’un webinaire présentant l’outil aux élus. Antonin Milza, conseiller de la ministre Agnès Pannier-Runacher, précise qu'"il ne s’agit pas d’une date couperet" et que "des bonus vont être créés en faveur des porteurs de projets ciblant ces zones". Une version enrichie du portail sera mise en ligne le 10 décembre.