Une explosion s’est produite dans un immeuble rue Saint-Jacques à Paris (Ve arrondissement), le 21 juin 2023. Le 22 juin au matin, un bilan provisoire faisait état d’une cinquantaine de blessés et de six personnes entre la vie et la mort. Une personne était toujours portée disparue. Une fuite gaz pourrait être à l’origine de l’explosion. Le siège du secrétariat de l’enseignement catholique jouxte l’immeuble qui a subi l’explosion. Joint par AEF info le 22 juin, le Sgec Philippe Delorme indique "qu’une personne du siège a été blessée" et hospitalisée, souffrant de brûlures. L’impasse menant au siège, le rez-de-chaussée et le 1er étage ont subi des dommages. Les locaux du Sgec pourraient être indisponibles jusqu’en septembre : "Nous avons fait des constats ce matin et, désormais, les services doivent vérifier que la structure de l’immeuble n’a pas souffert", explique Philippe Delorme.