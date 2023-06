L’université Clermont Auvergne va mettre en place à la rentrée 2023 un dispositif permettant la mensualisation des vacataires les plus précaires, à savoir les doctorants non financés et les demandeurs d’emploi. Une délibération allant dans le sens a été votée en CSA le 22 juin 2023 et passera en CA le 30 juin. C’est l’une des premières universités à se conformer à la loi (LPR), après une mobilisation importante de sa communauté des doctorants.