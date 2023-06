Alors qu’à la rentrée 2023, la Depp fournira une nouvelle base d’indicateurs plus ergonomique, quel poids prennent ces données dans le quotidien professionnel des chefs d’établissements ? Très médiatisés, Ival et Ivac ne constituent que la partie émergée de l’iceberg ; les Perdir ayant à leur main au moins 200 critères pour mesurer les performances. Sans compter leurs tableaux de bord "maison". Ces data font partie du dialogue de gestion avec les Dasen, sans aller jusqu’à dicter les DGH, expliquent les deux principaux et le proviseur, sondés par AEF info dans les académies de Poitiers et Limoges. Pour eux, Ival ou Ivac ne peuvent livrer une analyse pertinente que sur le temps long, en évacuant les effets de cohorte. Ils sont loin toutefois de tout refléter de la réalité d’un EPLE. Climat scolaire, historique de l’équipe éducative et situation géographique sont aussi importants.