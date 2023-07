Le climat et la biodiversité s'invitent dans les assemblées générales 2023 (3/4)

En 2023, deux tiers des grandes entreprises ont évoqué l’impact de leur activité sur la biodiversité au cours de leur assemblée générale annuelle. En revanche, mentionner sa raison d’être semble passé de mode.

Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

Au printemps 2023, des activistes pour le climat ont bloqué les assemblées générales de l'assureur ING aux Pays-Bas ou du géant minier Rio Tinto au Royaume-Uni. En France, des militants ont provoqué une brève interruption chez BNP Paribas et de l'agitation à l'extérieur de la salle Pleyel, où TotalÉnergies réunissait ses actionnaires.



À l'intérieur de ces réunions, c’est souvent à l’initiative des actionnaires que le sujet climat a été abordé. En réclamant par exemple un Say on climate, cette résolution qui invite les porteurs de titres à se prononcer sur la stratégie de baisse des émissions de l’entreprise et sa mise en œuvre.



Méthodologie Les données de cette étude ont été recueillies par l’Institut du capitalisme responsable. Depuis 2011, ses analystes suivent les assemblées générales d’un panel d’entreprises cotées. À l’aide d’une grille d’évaluation, ils suivent ces réunions entre l’entreprise et ses actionnaires et observent comment y sont abordés les sujets de partage de la valeur, de démocratie actionnariale et de développement durable. En 2023, l’ICR a assisté à 32 assemblées générales : celles d'Air Liquide, Airbus, BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Danone, Dassault Système, Engie, Essilor, Hermes, Kering, Legrand, L'Oréal, LVMH, Michelin, Orange, Pernod Ricard, Renault, Safran, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Stellantis, Teleperformance, Thales, Total Energies, URW, Veolia, Vinci et Vivendi.

À partir de ces données, AEF info s’est posé trois questions : Comment direction et actionnaires s’accordent sur la répartition de la valeur ?

Comment l’entreprise parle de son impact social et environnemental ? Comment évolue le dialogue actionnarial ? Vous pouvez également lire:

Vous pouvez également lire: Legrand, FDJ et Orange récompensés par l’Institut du capitalisme responsable (1/4)

Une moitié de Say on Climate imposée par les actionnaires

Engie et TotalEnergies, deux des quatre groupes du panel qui ont organisé ce scrutin, ne l’avaient pas prévu : ils ont accepté de mettre à l’ordre du jour des résolutions externes sur ce thème.

Chez Engie, le Say on climate a été poussé par 16 actionnaires représentant 1,9 % du capital de l’entreprise. Il proposait de modifier les statuts pour y inscrire l’obligation d’organiser un tel vote chaque année. Cette première résolution externe sur le climat de l’histoire de l’ex-GDF a été largement repoussée. Mais à un niveau plus faible que ce à quoi s’attendait la direction. Si bien que malgré ce rejet, le conseil a concédé la publication, chaque année, d’indicateurs de suivi "clairs et précis" sur sa stratégie climat.









Chez TotalEnergies, où des résolutions externes de Say on climate ont déjà été soumises aux actionnaires en 2020 et 2022, le niveau de rejet de cette troisième a été encore plus faible : plus d’un actionnaire sur trois a approuvé la résolution consultative. Portée par une coalition d’investisseurs autour de l’ONG Follow This, elle prévoyait notamment de favoriser la discussion sur les émissions du scope 3 de la major. La stratégie climat de Total, qui ne prend donc pas suffisamment en compte ses émissions indirectes de gaz à effet de serre, soit 90 % des émissions totales liées aux activités du groupe, a elle été approuvée à 89 % par les actionnaires.



Chez Carrefour et Schneider Electric, dont le Say on climate avait été proposé par la direction, la résolution a été adoptée sans effort.



Le Forum pour l’investissement responsable s'en est félicité dans son bilan 2023 : "Nous constatons à nouveau un plébiscite des actionnaires sur les Say on climate, avec un taux d’approbation moyen [en France] de 93,3 %, contre 87,9 % en 2022". Mais il déplore que "le nombre de résolutions climat proposées au vote soit en recul par rapport à l’année dernière". L'Institut du capitalisme responsable déplore pour sa part que ces Say on climate n'aient débouché sur aucun nouvel engagement en la matière.

Raison d'être



Même tendance à la baisse sur la raison d’être. Les entreprises sont moins nombreuses que l’année dernière a en avoir fait un sujet lors de leur assemblée générale. Seules 13 sur 32 l’ont mentionné devant les actionnaires, soit la plus faible proportion depuis 2019, année de la parution du rapport Sénard-Notat, qui instituait la raison d’être des entreprises.

Controverse autour de la raison d’être chez Veolia

Chez Veolia, la raison d’être — "Ressourcer le monde" — a fait l’objet d’une bataille de communication entre la direction et un groupement d’actionnaires. En tout début d’assemblée générale, Helman Le Pas de Sécheval, secrétaire général du groupe, explique avoir retiré de l’ordre du jour la résolution qui prévoyait d’inscrire la raison d’être dans les statuts du groupe, ce qui aurait permis de la lier à des objectifs concrets. En cause : l’opposition massive d’actionnaires lors de discussions préalables, continue le dirigeant de Veolia, qui évoque "l’influence d’un cabinet de conseil en vote" (replay à partir de 3.28 minutes).

Le proxy auquel le secrétaire général de Veolia fait référence est Institutionnal Shareholder Service. Interrogé à ce sujet, ISS s'en explique: "La résolution ne prévoyait pas du tout d’inscrire la raison d’être dans les statuts mais au contraire d’en faire la prérogative unique du conseil, tant dans sa définition que dans sa mise en œuvre, limitant toute contestation de parties prenantes. C’était plutôt une manœuvre affaiblissant encore plus sa portée", contextualise Cédric Laverie, directeur France d’ISS.

Texte initial de la résolution retirée :



La biodiversité devient un sujet

Quelques mois après l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, les grandes entreprises ont été nombreuses à évoquer la biodiversité pendant leur assemblée générale. Ainsi 19 groupes sur 31 ont mentionné le sujet, et parmi eux, douze y ont associé des objectifs concrets. Mieux, cinq d’entre eux ont défini un horizon temporel pour réaliser ces actions en faveur de la biodiversité.







Ces objectifs ont diverses cibles : certains concernent des projets d’agriculture régénératrice, comme chez le numéro trois français du luxe Kering ou le groupe de spiritueux Pernod Ricard. D’autres misent sur une chaîne d’approvisionnement plus vertueuse, comme Carrefour, qui promet du bœuf "déforestation free" dans ses supermarchés brésiliens. Certains, enfin, souhaitent modifier la façon de communiquer sur l’impact de leur activité sur la biodiversité. Ainsi Safran va se pencher sur ses émissions de NOx, et URW veut mieux communiquer sur les espaces verts de ses projets immobiliers.

Quatre sociétés n'ont pas abordé les enjeux de durabilité



Seules quatre entreprises du panel n’ont abordé ni leur raison d’être, ni la biodiversité devant leurs actionnaires, et ne leur ont pas non plus proposé de se prononcer sur leur stratégie climat. Il s’agit de Legrand, Stellantis, Teleperformance et Thalès.