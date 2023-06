Travail de nuit : une société exploitant un Carrefour City condamnée au pénal pour avoir employé du personnel en soirée

La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 2 septembre 2014 la condamnation d’une société exploitant un supermarché alimentaire Carrefour City et de son gérant pour avoir employé des salariés après 21 heures dans le magasin. La haute juridiction approuve la cour d’appel de Paris, qui a retenu que le travail de nuit mis en place dans le magasin était illégal, et écarté les arguments de la société qui faisait valoir l’utilité sociale de son activité et soutenait que le caractère occasionnel du travail de nuit l’exonérait de sanction pénale.