La Casden Banque Populaire rend publics, le 22 juin 2023, les résultats de son étude annuelle réalisée par l’Institut BVA. Celle-ci montre que le moral des fonctionnaires continue de se dégrader, notamment face à des conditions de travail difficiles, un manque de reconnaissance et des préoccupations salariales. L’enquête met en lumière les attentes des agents : plus de moyens humains et financiers, une plus grande facilité d’accès aux formations et aux évolutions de carrières ainsi qu’une meilleure rémunération.