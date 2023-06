La Fondation Toyota pour la mobilité lance, mercredi 21 juin, son Sustainable city challenge, visant à promouvoir "une innovation sûre, inclusive et durable dans la mobilité urbaine", en réunissant villes et innovateurs. "Tout au long de [ce défi], nous cherchons à travailler aux côtés des villes pour trouver des solutions innovantes dans les domaines qu'elles identifient comme critiques pour développer un modèle évolutif pour les villes de demain", explique le directeur des programmes à la Fondation. Trois villes seront retenues et se partageront, avec les porteurs de solutions retenus, 9 M$.