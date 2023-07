Comment envisager la production d’un habitat plus dense et de meilleure qualité en grande couronne francilienne, alors que l’instauration du ZAN vient renforcer l’obligation de densification résidentielle ? Sur quels leviers agir, alors que le Sdrif et le SRHH, qui fixaient jusqu’ici l’objectif de produire en grande couronne la moitié des 70 000 logements neufs annuels tout en préconisant une limitation de la consommation foncière, sont en cours de révision ? À l’issue d’une rencontre organisée le 20 juin 2023 par l’Institut Paris Région, l’École d’Urbanisme de Paris et la chaire Aménager le Grand Paris, AEF info donne la parole à deux chercheures, Aurélie Landon et Claire Aragau.