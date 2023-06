Un arrêté du 12 juin 2023 fixant le taux de promotion à la hors-classe des DH à 32 % pour la promotion prononcée au titre de l’année 2023 est publié au JO ce 22 juin 2023. Ce taux, instauré en 2021 à 40 % et passé à 30 % en 2022, était attendu depuis janvier 2023, date à laquelle celui-ci avait été annoncé comme "imminent". Mais du côté des syndicats, la déception persiste. L’Ufmict-CGT estime que la mesure reste "insuffisante au vu des dégressions imposées par mimétisme avec l’État, dans un contexte où les carrières perdent en attractivité", le SMPS jugeant quant à lui que "[ce taux demeure] extrêmement bas et continue de représenter pour de nombreux collègues un sérieux frein pour leur déroulé de carrière". "Occasion manquée", "mauvais signal", réagit le Syncass-CFDT de son côté : "Cette augmentation permettra tout au plus l’inscription d’un ou deux collègues supplémentaires."