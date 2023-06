Le 8 juin 2023, le gouvernement a présenté un plan "pour faire face aux vagues de chaleur dès l’été 2023". Alors que les périodes de forte chaleur sont de plus en plus nombreuses et impactent notamment la santé au travail, le gouvernement souhaite au travers de 15 nouvelles mesures prévenir les risques qui y sont liés. Trois d’entre elles concernent les entreprises : la création d’un guide concernant les travaux réalisables dans les bureaux, une intensification des contrôles de l’inspection du travail ou encore la limitation de certaines activités en période caniculaire.