Le développement d’Episciences, service d’hébergement de revues en libre accès qui fête ses 10 ans, s’est "récemment accéléré" pour représenter 5 600 articles publiés et une trentaine de revues en ligne d’ici la fin de l’année. Interrogée par AEF info, Nathalie Fargier, directrice du CCSD, qui gère Episciences, estime que le modèle "s’inscrit clairement dans une stratégie de croissance". Plusieurs évolutions sont prévues, comme la gestion de la soumission et de l’évaluation par les pairs des preprints mais aussi des jeux de données et des logiciels, ou encore la mise en œuvre d’un logiciel de repérage des plagiats pour gagner en intégrité scientifique. La valorisation du travail de relecture des chercheurs serait aussi, plaide Nathalie Fargier, "un levier majeur pour sortir du modèle dominant du facteur d’impact".