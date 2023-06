Mesures nominatives Cabinet d’Élisabeth Borne. Plusieurs nominations interviennent au cabinet de la Première ministre, notamment celle de Thibault Deloye qui devient conseiller sports et jeux Olympiques et Paralympiques. Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Par arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du 20 juin 2023, Marie-Émilie Capillon, chargée de mission foncier, urbanisme, mobilités, renouvellement urbain au sein du bureau de l’écologie,...