Le 14 juin 2023, le Parlement européen a adopté un rapport invitant la Commission à "proposer une directive pour des stages de qualité". Les députés souhaitent la mise en place d’une "rémunération adéquate pour tous les stages afin de couvrir au moins les frais de nourriture, de logement et de transport", "des règles relatives à la durée des stages, à l’indemnisation et à la protection sociale", ainsi qu’une "meilleure accessibilité pour les personnes handicapées et issues de milieux défavorisés".