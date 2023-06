Les forêts primaires tropicales continuent de voir leur superficie baisser. Selon les données publiées mardi 27 juin 2023 sur la plateforme Global Forest Watch par le WRI et l’université du Maryland, 4,1 millions d’hectares ont disparu l’an passé, une superficie 10 % plus importante qu’en 2021. Le Brésil, la République démocratique du Congo et la Bolivie sont les trois pays dans lesquels la forêt primaire tropicale subit des pertes drastiques. À rebours des engagements pris fin 2021 par 145 États d’arrêter et inverser la tendance à la déforestation d’ici à 2030.