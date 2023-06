Une "mission de terrain" pour mieux connaître le territoire des Bouches-du-Rhône à l’heure de la décarbonation : une délégation de neuf eurodéputés menée par le président de la Commission du développement régional (REGI) Younous Omarjee (LFI) s’est rendue à Marseille entre le 19 et le 21 juin 2023. L’occasion de défendre le nouveau Fonds pour une transition juste (FTJ) européen, qui, pour prévenir les conséquences économiques et sociales de la transition énergétique, doit apporter plus de 200 M€ au territoire sur 2021-2027. Les premiers appels à projets locaux viennent d'être lancés.