En clôture d’une matinée de travail sur l’emploi et les compétences des secteurs des transports publics urbains et ferroviaires, Carole Grandjean a annoncé que les concertations avec les partenaires sociaux vont s'ouvrir sur le sujet des reconversions professionnelles. À cette occasion, la ministre déléguée à la Formation professionnelle a aussi appelé les entreprises à se saisir de l’apprentissage et du cofinancement du CPF. Elle a également détaillé les objectifs de la réforme de la certification professionnelle pour que les titres et diplômes répondent mieux aux besoins des branches.