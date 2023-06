Le projet Space-IDF, porté par l’université Paris-Saclay avec un consortium d’universités et d’entreprises, est lauréat de l’AMI CMA (Compétences et métiers d’avenir) et recevra à ce titre 21 millions d’euros de l’État, ont indiqué le MESR et le SGPI le 20 juin 2023. L’objectif est de sensibiliser, à horizon 2030, "près de 800 000 personnes aux métiers en lien avec le domaine spatial et à en former près de 6 000". Dans le champ de la culture, deux projets avaient été dévoilés le 2 juin, l’un coordonné par l’université Côte d’Azur, l’autre par la Manufacture des Gobelins.