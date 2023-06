Martine Samama, secrétaire générale de l’Unsa-ITRF-Bi-O depuis sa création en 2014 (lire sur AEF info), est élue pour un nouveau mandat de deux ans le 21 juin 2023. Elle sera accompagnée de Jean-Luc Dufau et d’Étienne Romain en tant que secrétaires généraux adjoints. En outre, Christine Pechin est désignée trésorière et Hélène Arcambal trésorière adjointe, tandis que Fabrice Lebas devient responsable de la communication. L’équipe du bureau national a été élue à l’unanimité, avec une voix d’abstention. À cette occasion, le rapport d’activité national 2019-2023 a été adopté par 95,56 % des adhérents.Pour mémoire, l’Unsa-ITRF-Bi-O est l’un des 22 syndicats de l’Unsa-Éducation (lire sur AEF info). Depuis la décision du SNPTES de revenir au sein de la fédération, l’Unsa-ITRF-Bi-O est en discussion sur une possible fusion des deux syndicats (lire sur AEF info).