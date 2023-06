Marylise Léon et Yvan Ricordeau sont élus à l’unanimité du bureau national, secrétaire générale et secrétaire général adjoint de la CFDT, mercredi 21 juin 2023. Dans son discours de clôture du rassemblement organisé au Zénith de Paris, la nouvelle secrétaire générale de la confédération affiche ses priorités et réaffirme les modalités d’action de la CFDT. "Nous pouvons et nous devons être plus efficaces", explique-t-elle aux 2 000 militants présents.