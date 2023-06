Les quinze lauréats du 4e appel à projets du programme d’accompagnement à la digitalisation des PME et TPE France Num ont été dévoilés mercredi 21 juin 2023 par Bercy. Sur l’objectif de former 100 000 dirigeants jusqu’en 2025, près de 38 000 ont à ce jour bénéficié d’une formation gratuite dans le champ de la communication, de la relation client, de la cybersécurité ou du pilotage d’entreprise. En 2024, les bénéficiaires pourront avoir accès jusqu’à trois modules différents et les opérateurs retenus vont permettre de renforcer l’accès à France Num dans les DOM et les territoires ruraux.