Après Malakoff Humanis, Axa, Ayming et AG2R, le courtier Verlingue publie son baromètre annuel sur l’absentéisme mercredi 21 juin 2023 (1). Une étude dont les résultats rejoignent les constats déjà dressés : en 2022, malgré le reflux de l’épidémie de Covid, "le taux d’absentéisme a continué d’augmenter dans des proportions importantes" (+11 % par rapport à 2021, +30 % par rapport à 2019) pour s’établir à 6,4 % - un niveau record. En pratique, un salarié sur deux a été absent au moins une fois en 2022. Et si la durée des arrêts de travail tend à diminuer, leur fréquence en revanche augmente. Ce qui selon Verlingue "interroge sur la santé mentale et physique des salariés". D’autant plus que toutes les classes d’âge et toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées par la hausse de l’absentéisme.