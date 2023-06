"Nous avons une incertitude très forte sur le Pacte de confiance, dont nous ne connaissons toujours pas la teneur", s'inquiète la présidente de l'USH, Emmanuelle Cosse, le 21 juin 2023 devant le Réseau des acteurs de l'habitat. Les discussions "extrêmement navrantes" autour de ce pacte souhaité par Matignon il y a presque un an "sont dans une impasse", ajoute-t-elle, oscillant "entre déception, colère et agacement". Alors que les appels à suspendre la RLS et à baisser la TVA n'ont pas été entendus dans le cadre du CNR logement, "nous allons continuer de demander des moyens supplémentaires", affirme-t-elle. Elle appelle les bailleurs sociaux à continuer de travailler dans les territoires où ils sont parfois "les seuls donneurs d’ordre de travaux". Et espère désormais "des éclaircissements et des moyens supplémentaires" lors du prochain Congrès HLM, en octobre.