Jean-René Bailly a pris les fonctions de directeur de la recherche partenariale et de la valorisation de l’Institut Mines-Télécom le 15 mai 2023, annonce l’institut, jeudi 8 juin 2023. Il succède à Christian Picori-Donné et sera chargé de "piloter, en étroite collaboration avec écoles, le développement de la recherche partenariale et d’élaborer une politique de valorisation au service de la société et du monde économique".