La Carsat Sud-Est et Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ont signé une convention de partenariat, le 15 juin 2023, pour favoriser l’accès aux droits à la retraite et optimiser les carrières des seniors. L’accord a pour objectif de "mobiliser les demandeurs d’emploi dans leur projet afin d’effectuer un retour à l’emploi […] et d’atteindre des conditions de départ à la retraite à taux plein, et de "sécuriser leur passage à la retraite" sur le plan financier. Une attention particulière est portée aux demandeurs d’emploi de très longue durée et aux bénéficiaires du RSA qui seront invités à participer à des ateliers emploi-retraite dans leur agence Pôle emploi pour évaluer leur situation. À titre expérimental, ces ateliers ont bénéficié à plus de 5 000 personnes en 2022. En Paca, 23 000 demandeurs d’emploi de plus de 60 ans étaient inscrits à Pôle emploi à la fin février 2023.