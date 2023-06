Le Conseil métropolitain de Rennes a adopté, le 22 juin, son projet de PLH, dont les grandes orientations avaient été présentées en février. Il prévoit notamment de ne plus vendre de terrains publics en cœur de métropole pour y construire du logement privé, et d’instaurer à la place un dispositif de bail à construction couplé à une promesse de vente du terrain à terme, pour "soustraire ces fonciers à des logiques spéculatives". La collectivité porte son investissement total dans la politique de l’habitat de 30 à 43 millions d’euros par an et vise la production de 5 000 nouveaux logements par an.