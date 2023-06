La métropole de Lyon et VNF précisent, dans un document présenté mardi 20 juin 2023 et baptisé Surf (pour "schéma des usages des rives fluviales"), les usages à développer, à privilégier ou à réserver sur les quais et berges du Rhône et de la Saône. Fruit d’un travail de co-construction de plusieurs mois, le schéma présente 29 actions, répondant à trois ambitions, résume Bruno Bernard, président de la métropole : préservation de la biodiversité par la renaturation, amélioration du cadre de vie des habitants, et réintroduction des fonctions portuaires (navettes et logistique fluviales).