L’école d’ingénieurs numériques Isen Méditerranée souhaite "se donner un nouvel élan" à travers son plan stratégique "Isen 2030" que sa directrice, Agnès Laville, présente à AEF info mercredi 21 juin 2023. L’école, qui compte 850 étudiants, a pour ambition de doubler son effectif et atteindre 30 % d’étudiants internationaux sur ses deux campus de Toulon et Marseille. Elle veut aussi fortement accroître l’apprentissage et développer les projets de recherche partenariaux. Pour accompagner ces projets, l’Isen Méditerranée inaugure un nouveau bâtiment de recherche et de formation à Toulon.