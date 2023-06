Le CWTS de l’université Leiden (Pays-Bas) publie, le 21 juin 2023, une nouvelle édition de son classement basé sur les publications scientifiques des universités et leurs citations. 1 411 universités sont référencées, soit 93 de plus que l’an passé. La France, qui compte trois établissements de plus qu’en 2022, en classe 33 au total. Les universités Paris Cité, Sorbonne U et Paris-Saclay arrivent en tête des établissements français pour le volume de publications. Sur la part des publications parmi les 10 % les plus citées, c’est, comme l’année dernière, PSL qui arrive en tête, devant Paris Cité.