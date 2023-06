"J’imagine que le COMP sera une espèce d’impulsion et qu’à la fin […] on resynchronisera sur une période de 5 ans", déclare Thierry Coulhon, président du HCERES, lors d’une conférence de presse le 20 juin 2023 à l’issue d’une "journée de concertation" avec les acteurs de l’ESR. Il revient sur l’évaluation des formations, sur la régulation de l’enseignement supérieur privé, et fait le point sur les liens avec la CEFDG. Le HCERES se "reconnaît dans de nombreuses propositions" du rapport Gillet, remis le 15 juin à la ministre, dit-il par ailleurs.