Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tient jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023. La rédaction d’AEF info vous propose un suivi heure par heure pour cette première journée qui sera ouverte à 9h par Emmanuel Macron, au palais Brongniart, et s’achèvera par un dîner à l’Élysée offert par le président de la République et Brigitte Macron en l’honneur des chefs d’État et de gouvernement et des responsables des organisations et institutions financières internationales.