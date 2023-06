Mylène Jarossay, Ciso (Chief Information Security Officer) de LVMH, a été réélue présidente du Cesin (Club de la sécurité de l’information et du numérique), annonce l’association, mercredi 21 juin 2023. Elle occupe ces fonctions depuis juin 2019 (lire sur AEF info). Vincent Lefret, RSSI de U Iris, et Arnaud Martin, Ciso de la Caisse des dépôts et consignations, intègrent par ailleurs le conseil d’administration, succédant à Gilles Berthelot, RSSI du groupe SNCF et Eric Singer, ex-Ciso Emea de Schneider Electric. Le reste du CA reste inchangé, de même que la composition du bureau. Rassemblant des spécialistes de la cybersécurité, le Cesin revendique "plus de 900 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, ministères et entreprises, dont Cac 40 et SBF 120".