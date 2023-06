Quatre syndicats de personnels hospitaliers (CGT, FO, SUD et Unsa) appelaient à une "journée d’action nationale" le 20 juin 2023. Ils réclamaient notamment une hausse de salaires et de la valeur du point d’indice, du Smic, la revalorisation des heures supplémentaires et du CET, ainsi que de meilleures conditions de travail. Le préavis déposé début juin s’appliquait aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la FHP, à l’Établissement français du Sang (EFS) et aux établissements privés chargés dune mission de service public (CLCC). Selon le ministère de la Fonction publique, le taux de participation était de 2,9 % à la mi-journée et de 3,2 % en fin de journée. De leur côté, trois syndicats de PH (INPH, Snam-HP et CMH) viennent d’annoncer une journée de grève et d’action nationale le 4 juillet pour obtenir la reprise de discussions sur l’attractivité du statut de PH.