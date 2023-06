Dans un communiqué publié ce 21 juin, la FNMF et le syndicat des opticiens mutualistes font état de leur volonté de contribuer à un acte II du 100 % santé dans le domaine optique. Les deux partenaires se déclarent notamment prêts à réfléchir à une extension des paniers 100 % santé à certains équipements spécifiques et à réduire d’autres cas ciblés de reste à charge visuel. Dans le même temps, les deux acteurs demandent une poursuite du processus de délégation de tache dans la filière visuelle avec de nouvelles compétences et responsabilités pour les opticiens.