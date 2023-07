Archipel de 1 192 îles dans l’océan Indien, la République des Maldives est l’un des pays les plus vulnérables au réchauffement climatique et à la montée du niveau des mers qu’il engendre. Dans un entretien pour AEF info réalisé fin juin 2023, l’ambassadeur de la République des Maldives auprès de l’Union européenne, Omar Abdul Razzak, demande un meilleur accès aux données financières et au financement des mesures d’adaptation. Actuellement, le soutien accordé à ce volet est moins important que celui accordé à l’atténuation, ce qui est contraire aux besoins de son pays.