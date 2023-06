Bénédicte Durand, dont il a été mis fin aux fonctions de rectrice déléguée à l’ESRI d’Île-de-France à compter du 22 juin 2023 (lire sur AEF info), devrait rejoindre Matignon et ainsi intégrer le cabinet d’Élisabeth Borne comme conseillère et cheffe du pôle "éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports", selon les informations recueillies par AEF info. Elle succéderait ainsi à François Weil, amené à quitter ses fonctions pour raisons de santé (lire sur AEF info). Voici le parcours de Bénédicte Durand.