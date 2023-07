"Il faut faire de l’espace scolaire un sanctuaire", déclare Édouard Geffray à AEF info, fin juin 2023. Interrogé sur le bien-être à l’école et la santé mentale des élèves - placée parmi les priorités de la circulaire de rentrée - le Dgesco insiste sur le volet préventif et le développement de compétences psycho-sociales, et rappelle que l’Éducation nationale "n’a pas un rôle de soins mais d’orientation vers la médecine de ville". Le CNR éducation permet de prendre en compte les multiples dimensions de la question du bien-être à l’école, qui nécessite "une approche à 360 degrés". Le Dgesco revient aussi sur le harcèlement, alors qu’un décret doit prochainement permettre de faire changer d’école le harceleur. Concernant le bien-être des personnels, il insiste sur la revalorisation "financière et symbolique", le CNR, et l’accompagnement humain en cas de problème rencontré.