L’EPA Ecovallée Plaine du Var pourrait faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice annulant son PSO

L’annulation du projet stratégique et opérationnel de l’ EPA Écovallée Plaine du Var par le tribunal administratif de Nice le 22 juin 2017 "n’a aucune conséquence sur les autorisations d’urbanisme délivrées dans le périmètre de l’ OIN et donc pour la suite des projets d’aménagement de l’établissement", réagit son avocat, Maître Marc Fornacciari, auprès d’AEF mardi 18 juillet. Toutefois, l’EPA envisage "sérieusement" la possibilité de faire appel de ce jugement, sur le motif qu’à ses yeux, le PSO n’est aucunement assimilable à un document d’urbanisme et n’est donc pas tenu d’être précédé d’une étude d’incidences Natura 2000, comme le soutient l’argumentaire de l’association environnementale requérante, retenu par le tribunal, donnant au PSO le caractère d’un document de planification.