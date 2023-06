Duncan Maskell, vice-chancelier de l’université de Melbourne appelle à revenir à la gratuité de l’enseignement supérieur pour les étudiants australiens, lors d’une allocution devant le personnel de l’établissement le 20 juin 2023. Le financement des études par l’emprunt est devenu "tristement à la mode", regrette-t-il. Pour améliorer l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, il estime que "l’un des changements les plus fondamentaux et essentiels qui pourraient être apportés serait de rendre à nouveau l’éducation gratuite pour les étudiants australiens", rapporte le quotidien The Age. En 1974, le gouvernement mené par le travailliste Gough Whitlam avait instauré la gratuité de l’enseignement supérieur. En 1989, les réformes "Dawkins" étaient revenues sur cette politique, en créant un système de prêts à remboursement contingent, toujours en vigueur aujourd’hui.