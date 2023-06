Après 10 ans et demi à la tête de la CFDT, Laurent Berger passe la main à Marylise Léon, mercredi 21 juin 2023. Dans son ultime discours en tant que secrétaire général, Laurent Berger revient sur son mandat et défend la "singularité de la CFDT" qui, selon lui, consiste à "savoir regarder la réalité et toujours rechercher des solutions, toujours rechercher le compromis et ne pas baisser la tête lorsqu’on essaye de nous marcher dessus". "Le syndicalisme est l’avenir du monde du travail et la CFDT doit être l’avenir du syndicalisme", affirme-t-il.